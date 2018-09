“Vicini al dolore della famiglia”, il cordoglio dell’Anmil per Piero e Filippo

L’ANMIL di Arezzo (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro) si unisce al cordoglio cittadino per la tragedia consumatasi all’interno dell’Archivio di Stato, dove due dipendenti hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro, per cause già chiare ma responsabilità tutte da accertare.

L’Associazione partecipa al dolore dei familiari delle vittime, Filippo Bagni e Piero Bruni, e si interroga, di fronte all’ennesimo incidente sul lavoro, su quanto è stato fatto in materia di prevenzione infortunistica e su quanto ancora si debba fare, visto che, allo stato attuale, sono ancora troppi gli incidenti che costano la vita o la salute ai lavoratori.

Il prossimo 14 ottobre, proprio ad Arezzo, l’ANMIL organizza la 68° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, manifestazione che vuole tenere alta l’attenzione sul problema degli incidenti sul lavoro e ricordarne i caduti, le vedove e gli orfani. Sicuramente sarà l’occasione per verificare, insieme alle varie autorità competenti, come migliorare la legislazione in materia di prevenzione e impegnarsi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, soprattutto tra i giovani.