Viaggia a 101 chilometri orari in città: patente ritirata e maxi multa da 709 euro

Notte di controlli quella scorsa per la polizia locale di Arezzo. Tanti punti decurtati e una patente ritirata. Un’auto, in particolare, è stata sanzionata con una multa da oltre 700 euro perché oltre stava andando a 101 chilometri orari nel centro abitato di Arezzo (in una zona dove il limite è di 50 km/h).

Non solo: all’uomo al volante, cittadino rumeno, è stata anche ritirata la patente. La multa per coloro che viaggiano tra i 95 e 115 km orari in città è di 532 euro per violazione dell’articolo 142 sui limiti di velocità, ma viene aumentata a 709 euro per infrazioni commesse tra le 22 di notte e le 7 della mattina successiva.

Tra gli altri risultati della nottata di controlli: quattro contravvenzioni da 157 euro per velocità registrate entro i 95 orari e una multa per un semaforo rosso non rispettato.

@MattiaCialini