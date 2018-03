Vede un uomo a terra in un campo e chiama i soccorsi: 80enne salvato nelle campagne di Santa Firmina

Ha visto un uomo disteso in un campo, ha tentato di raggiungerlo per aiutarlo ma non riuscendo a superare una recinzione ha chiamato i soccorsi. Così un passante ha salvato la vita ad un 80enne che questa mattina a Villalba, zona Santa Firmina, si è sentito male. Erano le 10.30 circa quando il passante ha visto l’anziano. Si presume che l’uomo sia caduto da un albero: un olivo sul quale stava lavorando. Ma non è chiaro se la caduta sia stata originata da un malore: di fatto quando il personale del 118 è arrivato l’anziano era in arresto cardiaco. E’ stato quindi rianimato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo.

Per individuare l’uomo questa mattina si sono mobilitati anche i vigili del fuoco di Arezzo che si sono alzati in volo con Drago per individuare il luogo adatto dove si trovava l’80enne.