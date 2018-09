Vacanza da sogno o da incubo? Raffica di segnalazioni per la proposta di un “buono regalo” sospetto

Si moltiplicano i casi di telefonate di questo genere agli aretini: “Lei ha appena vinto un buono omaggio per una vacanza per tutta la famiglia”. Dopo la prima segnalazione, se ne sono aggiunte numerose altre. Ed è atteso in questi giorni un incontro pubblico nell’Aretino, durante il quale emissari di un’agenzia turistica dovrebbero svelare i dettagli della promozione ai “fortunati” selezionati. Siccome le modalità di approccio sono assai simili a quelle già denunciate in numerosi casi nel Ravennate, per i quali si è mobilitata Federconsumatori e lo sportello Sos Turismo, è possibile che, anche in questo caso, un tour operator (i nomi sono sempre diversi) proponga iscrizioni e contratti da firmare. Il meccanismo è semplice: le persone vengono invogliate a firmare accordi perché, versando piccole somme di iscrizione ad un club, possono aver diritto a buoni gratuiti per le future vacanze. Attenzione però alle penali in caso di rinuncia, c’è chi racconta di aver dovuto versare migliaia e migliaia di euro per liberarsi dai vincoli contrattuali.