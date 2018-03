Va in Questura per chiedere informazioni e viene arrestato: doveva scontare una condanna per furto e rapina

Va in Questura per chiedere informazioni sul rilascio del permesso di soggiorno e viene arrestato. E’ accaduto ieri mattina ad un cittadino albanese. Erano le 10,30 circa quando l’uomo si è presentato allo sportello dell’Ufficio immigrazione chiedendo informazioni ma qualcosa di strano nel suo comportamento ha insospettito il personale.

“Il personale addetto – spiega la Questura in una nota -, non convinto dalle affermazioni dell’uomo e dalle sue inesatte risposte alle domande rivoltegli, approfondiva l’esame sulla sua condizione di soggiorno nel territorio italiano, procedeva anche al controllo degli archivi di Polizia”. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l’uomo era stato condannato dal Tribunale Ordinario di Pescara, con sentenza riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per i reati di furto aggravato, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2008, ed era sottoposto ad un provvedimento di cattura in esecuzione ad un ordine di carcerazione per un periodo residuo da espiare di anni 1 e mesi 10.

L’uomo è stato quindi arrestato.