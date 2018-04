Va in arresto cardiaco mentre si trova al bar: 92enne salvato dai clienti dell’esercizio

E’ stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava al bar.

A quanto successo a Sansepolcro all’interno di un locale della cittadina. Qui un 92enne è stato colpito da un malore e poco dopo si è accasciato a terra in arresto cardiaco.

A salvarlo sono stati alcuni cittadini presenti sul posto che, senza esitare un istante, hanno preso un defibrillatore situato nelle vicinanze e lo hanno utilizzato sull’anziano. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi dell’emergenza urgenza. Un’automedica è giunta sul posto. Gli operatori sanitari hanno provveduto a rianimare e stabilizzare il 92enne utilizzando per altre tre volte il defibrillatore. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Arezzo e ricoverato in emodinamica.

Il paziente è stabile.