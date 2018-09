“Ha vinto una vacanza con tutta la famiglia”. Occhio alla truffa del club con penali da migliaia di euro

L’estate volge al termine, ma il sorriso può tornare facilmente ricevendo una chiamata di questo tenore: “Lei ha appena vinto un buono omaggio per una vacanza per tutta la famiglia”. Evvai. Entusiasmo. Certo, se non fosse una truffa. Tentata e non consumata, almeno nell’Aretino, perché il potenziale vincitore ha saggiamente declinato, dopo una rapidissima verifica. Insospettito da tanta generosità – a fronte della semplice iscrizione al club di un’agenzia – l’uomo si è imbattuto – online – nel racconto di una vittima di una truffa, a cui era stata promessa una vacanza familiare gratuita. Gli scenari descritti erano identici a quelli paventati nella telefonata.

Le truffe consumate finora sono quelle nel Ravennate. Dopo l’annuncio della vincita, la vittima viene invitata in un hotel per il ritiro del buono. Ed effettivamente viene consegnato, con la possibilità di soggiornare in una struttura a scelta sul catalogo dell’agenzia: viene poi chiesto di iscriversi al club per poter usufruire, successivamente, di sconti e promozioni. E qui scatterebbe la frode, perché successivamente viene chiesto di firmare una sorta di contratto che – se rescisso – comporta penali da migliaia di euro.