Truffa Banca Etruria, colpo di scena nelle battute finali del processo: spostato giudice, forse sentenza dopo l'estate

Un colpo di scena nelle battute finali del processo per truffa che vede sul banco degli imputati alcuni funzionari e direttori di filiale dell'ex Banca Etruria. Su decisione della presidente del Tribunale di Arezzo, Clelia Galantino, il presidente del collegio giudicante di questo procedimento, Angela Avila è stata temporaneamente assegnata alla sezione Gip Gup. Ieri è stato il primo giorno del nuovo incarico che dovrebbe protrarsi per sei mesi. I tempi andranno perciò a sovrapporsi a quelli del delicato procedimento che il prossimo 21 marzo sarebbe potuto arrivare a sentenza. Stando ad alcune indiscrezioni, il giudice non sarà sostituito, pertanto il processo per truffa potrebbe subire una battuta d'arresto ed essere rinviato alla fine dell'estate.

Lo spostamento alla sezione Gip-Gup sarebbe dovuta ad una mancanza di personale: pare che il giudice Avila fosse l'unica al momento ad avere i requisiti per ricoprire tale incarico.