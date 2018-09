Trovato cadavere sulla scala antincendio della Cesalpino

Lo hanno trovato privo di vita lì, sulle scale antincendio adiacenti all’istituto Cesalpino.

Dramma questa mattina nei pressi della scuola cittadina.

Un uomo è stato trovato cadavere sui gradini della scalinata in ferro che si trova su uno dei lati della ex caserma Cadorna.

Sul posto, oltre al personale della polizia locale di Arezzo, anche un’ambulanza e dei sanitari del 118 i quali però, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della persona.

A quanto pare la persona che ha perso la vita è un 45enne, senza fissa dimora. L’uomo sarebbe deceduto a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava sul pianerottolo di una delle rampe antincendio. Al momento del ritrovamento della salma sono stati recuperati anche degli indumenti e tessuti che, con ogni probabilità, servivano come giaciglio per l’uomo. Questa mattina, alle 8, all’apertura della scuola la triste scoperta da parte di alcuni docenti dell’istituto e l’allarme lanciato alle forze dell’ordine e sanitari.