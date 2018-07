Trovata mentre vaga lungo il tratto aretino dell’A1. Cinquantenne tratta in salvo dalla Polstrada

Camminava da sola di notte lungo la corsia di emergenza.

Era confusa e rischiava di essere travolta dai tir in transito.

Sono stati gli agenti della Polstrada di Ponte A Poppi a prestare soccorso ad una donna di 50 anni originaria della Germania trovata la scorsa notte nei pressi dello svincolo autostradale di Monte San Savino.

La donna, in evidente stato confusionale è stata avvicinata dai poliziotti dopo averle fatto da scudo con l’auto di servizio aiutandosi con i lampeggianti e le torce. Dopo averla portata al sicuro dai veicoli in transito, malgrado non avesse con sé alcun documento, è stato appurato che la 50enne era senza fissa dimora.

Per questa ragione i poliziotti hanno interessato la rappresentanza diplomatica in Italia del suo paese.