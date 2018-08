Tremendo scontro con un camion: coniugi feriti, lei è gravissima. La 73 chiusa per due ore

Uno scontro tremendo, in cui la Mercedes scura dei due coniugi della provincia di Ferrara, 68 anni lui e 64 anni lei, ne è uscita semi distrutta. L’incidente contro un camion di generi alimentari è stato drammatico: l’impatto è avvenuto intorno alle 11, dopo pochi minuti la zona, non lontano dall’Esselunga, ha visto (e sentito) l’arrivo di numerosi lampeggianti e sirene.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un paio d’ore, i poliziotti del comando locale di via Setteponti hanno chiuso temporaneamente la strada per permettere i soccorsi e per effettuare i rilievi. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre le due persone ferite, marito e moglie di Codigoro (comune dell’Emilia Romagna sul delta del Po), che si trovavano all’interno dell’abitacolo della berlina nera, ridotta a un groviglio di lamiere.

I sanitari sono accorsi con ambulanze, automedica, scooter del 118. Ma le gravi condizioni dei due feriti, in particolare della 64enne, hanno consigliato l’attivazione di due mezzi Pegaso. Uno è arrivato da Firenze, un altro da Grosseto. La donna è stata portata a Careggi per un serio trauma cranico, l’uomo a Siena per più traumi.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, anche se si suppone un’errata manovra in un punto delicato dell’arteria 73, alle porte dell’abitato di Arezzo.

