Tre persone rinviate a giudizio per il fallimento del Montevarchi del 2011

Tre persone sono state rinviate a giudizio in relazione all’inchiesta sul crac della vecchia società del Montevarchi, il Montevarchi Aquila Calcio 1902, il cui fallimento risale a sei anni e mezzo fa (8 novembre 2011). A processo Enrico Rossi e Rolando Parrini che hanno rivestito il ruolo di presidente e vice presidente dal 2008 fino al 2011 perché – sostiene l’accusa – i libri contabili sarebbero stati tenuti in maniera tale da non permettere la ricostruzione di patrimonio e movimenti sui conti. Rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Giampiero Borraccia anche Alberto Giovannoni, che rilevò le quote di maggioranza. Stralciata la posizione di Angela Perez, ex vertice della nuova società, che è risultata irreperibile, all’estero. Prima udienza fissata a settembre.