Travolta da un veicolo: bimba di cinque anni sbalzata sull’asfalto

Incidente stradale a San Giovanni Valdarno.

Una bambina di cinque anni è stata investita da un veicolo mentre si trovata all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e Pier della Francesca.

Un impatto importante visto che la piccola è stata sbalzata per qualche metro in seguito all’impatto con il mezzo. Sul posto, alle 16,55, sono giunti i sanitari dell’emergenza urgenza del 118 che hanno immediatamente allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

La bimba ha riportato un trauma cranico e toracico.

Per queste ragioni dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasferita all’ospedale Meyer di Firenze in codice giallo.