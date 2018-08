Avevano solo 27 e 24 anni e la sorte ha voluto che transitassero su quel tratto di autostrada all’inizio della loro vacanza. A Genova hanno imboccato il ponte Morandi. Erano le 11,50 di ieri, proprio in quei fatidici secondi nei quali il viadotto ha ceduto ed è crollato. Stella Boccia di 24 anni ha perso la vita insieme al fidanzato, Carlos Jesus Eraso Trujillo di 27 anni residente a Capolona.

Quello che si sa è che l’auto del ragazzo era una delle circa trenta che si trovavano sul tratto di viadotto (cento metri in tutto) collassato su via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena. La vettura è stata trovata tra le macerie e proprio dalla targa i soccorritori sarebbero risaliti all’identità del ragazzo.

La drammatica notizia della morte di Stella questa mattina ha fatto il giro della città. Un’ondata di commozione e cordoglio si è riversata sotto ai post su Facebook della famiglia. Una famiglia conosciuta quella di Stella, soprattutto a Monte San Savino visto che i genitori gestiscono il ristorante “Il Pescatore“.



E’ stato tramite questo post sulla pagina Fb del ristorante a dare notizia della tragedia che ha colpito i familiari di Stella. Una famiglia molto conosciuta non solo in Valdichiana ma anche ad Arezzo visto che i parenti gestiscono il Vesuvio e Billi’s, due locali che resteranno anche loro chiusi in segno di lutto.

I genitori di Carlos sono partiti questa mattina alla volta di Genova. Difficile stabilire adesso quando potranno essere celebrati i funerali dei due ragazzi le cui famiglie hanno ricevuto i messaggi di cordoglio delle amministrazioni comunali di Civitella in Valdichiana e Capolona.



Articoli correlati:

Il cordoglio di Capolona e Civitella per i due fidanzati

Twitter @NadiaFrulli