La perizia potrebbe essere svolta nell’arco di qualche giorno, forse prima ancora della fine della settimana. La Procura di Arezzo sta valutando con attenzione i consulenti ai quali potrebbe affidare l’accertamento sull’impianto antincendio dell’Archivio di Stato, quello – attualmente sotto sequestro – dal quale fuoriuscì l’argon killer, che uccise i due dipendenti, Filippo Bagni e Piero Bruni.

L’episodio di domenica scorsa, quando un nuovo falso allarme ha risuonato a Palazzo Camaiani Albergotti, in piazza del Commissario, ha destato preoccupazione. Lo spettro di una possibile nuova tragedia si è allungato tra quelle storiche mura. I vigili del fuoco di Arezzo hanno condotto un lungo e attento sopralluogo: per ore hanno cercato di capire cosa ci fosse che non andava. La risposta è contenuta nella relazione che verrà compilata dagli stessi vigili del fuoco.

Un rapporto al quale fa appello anche il legale che assiste Franco Conti, il geometra che ha avuto un incarico dalla Remas di verificare l’impianto. L’avvocato Tiberio Baroni ha inoltrato infatti la richiesta di acquisizione di tale relazione per poterla utilizzare per le indagini difensive. “Ci sono tre giorni di tempo per la consegna di tali documenti – sostiene Baroni – se non li riceveremo, chiederò che venga svolto un incidente probatorio e in quel caso i vigili del fuoco potranno raccontare cosa è accaduto domenica scorsa di fronte ad un giudice e le loro parole avranno il valore di una prova”.

In seguito alla tragedia nel registro degli indagati sono stati scritti 5 nomi: oltra a quello di Conti, infatti, compaiono quello del direttore dell’Archivio, Claudio Saviotti, del titolare dell’azienda Remas che ha in appalto la manutenzione dell’impianto antincendio Maurizio Morelli,, e due funzionari tecnici romani, il cui nome è in calce al piano di sicurezza realizzato per conto della società cui il Mibac ha affidato la gestione della sicurezza nei suoi edifici, Monica Scirpa e Alessio Vannaroni.

La settimana scorsa la pm, Laura Taddei, titolare dell’inchiesta, ha disposto con urgenza il back up della centralina dell’impianto, affinché i dati in essi contenuti non venissero sovrascritti. La perizia attesa per questa settimana dovrà chiarire cosa non ha funzionato quel tragico 20 settembre e permettere così di attribuire eventuali responsabilità.