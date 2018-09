Tragedia a Capolona, 75enne cade da un albero e muore

Tragedia questo pomeriggio a Capolona, in località Il pino, dove un uomo è morto in seguito ad un incidente. La vittima è un 75enne del luogo. L’uomo era salito sopra ad un albero che si trova proprio nei pressi della propria abitazione. Non è chiaro cosa sia accaduto, forse per una fatalità l’uomo è caduto rovinosamente dalla pianta. L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.

A trovare il corpo riverso a terra pare siano stati i familiari. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era uscito di casa e si era recato sul retro. Si sarebbe arrampicato sulla pianta (forse un fico) per raccogliere i frutti. Non vedendolo rientrare però i familiari si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. Lo hanno visto a terra e hanno subito chiamato il 118.

A nulla però sono valsi i tentativi fatti dagli operatori dell’emergenza urgenza – arrivati con automedica e ambulanza – per salvarlo. L’uomo era deceduto.

Notizia in aggiornamento