È stato trovato morto in fondo ad un dirupo Renato Postiferi, l’84enne di Cortona di cui era stata denunciata ieri mattina la scomparsa dai familiari. Era precipitato con l’automobile dopo essere uscito di strada.

È stato un passante a notare la macchina precipitata intorno alla mezzanotte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio e a mettere in moto la macchina dei soccorsi.

I vigili del fuoco sono accorsi con il verricello ed è stato notato il corpo di una persona intrappolato all’interno dell’abitacolo dell’automobile.

FOTOGALLERY/ Il recupero

È stato allertato il 118 aretino e un medico dell’emergenza è stato verricellato in fondo al dirupo per accertare le condizioni di salute del conducente della macchina.

Ma una volta sceso nella profonda scarpata, il dottore non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

La scomparsa e le ricerche

Le ricerche di Renato Postiferi erano iniziate nella giornata di ieri, dopo che i familiari – in tarda mattinata – avevano denunciato la scomparsa dell’84enne ai carabinieri cortonesi.

Avevano riferito che l’uomo si era allontanato per fare un breve giro in automobile, il necessario per rimettere il mezzo in moto vista la batteria un po’ scarica.

L’uscita sarebbe dovuta durare poco e invece, pur passando le ore, dell’uomo non si erano più avute tracce. Così, intorno a mezzogiorno, era stato denunciato alla stazione dei militari dell’Arma che l’uomo era sparito. Dodici ore dopo, il tragico epilogo in località Torreone, lungo la strada provinciale 34, a un paio di chilometri da via Rinfrena, dove la vittima aveva residenza.

@MattiaCialini