Trafficanti di animali scoperti in A1. Recuperati 8 gattini di razza: fioccano le richieste alla caserma di Battifolle

Trafficanti di animali sono stati scoperti in A1 dalla polstrada. Venerdì scorso 8 cuccioli di gatto sono stati scoperti all’interno di ceste di plastica all’interno di un minibus che stava viaggiando nel tratto aretino dell’autostrada. A bordo una coppia, uomo e donna di 51 anni originari dell’Ucraina. Al momento del controllo all’altezza di Arezzo, gli agenti della sottosezione di Battifolle hanno sentito i miagolii disperati degli animali di neanche 3 mesi, nascosti tra i bagagli e così stipati da non riuscire neppure a muovere le zampette. I mici, di razza british shorthair, erano in cattive condizioni e per nessuno di loro la documentazione sanitaria era completa. Gli investigatori hanno accertato che i due malfattori erano entrati in Italia da Trieste, al fine di piazzare i gattini sul mercato nero e ricavarne quasi 6.000 euro. Ma i loro piani sono saltati, tant’è che la Polstrada gli ha tolto le bestioline per affidarle ai veterinari della Asl di Arezzo, denunciando i due senza scrupoli per traffico illecito e maltrattamento di animali. I mici avranno un futuro migliore e, appena si rimetteranno, potranno farsi coccolare da chi vorrà dare loro tanto affetto: alla caserma di Battifolle già fioccano le prime richieste.

L’operazione rientra nell’azione di monitoraggio e controllo di strade e veicoli che la polstrada ha effettuato nello scorso fine settimana e che ha portato a 1.432 veicoli controllati e 1.587 persone identificate in tutto in Toscana. L’azione che si ripete nei weekend è finalizzata a prevenire gli incidenti dovuti alla distrazione, nonché all’uso di alcool e droghe. Sono state impiegate 255 pattuglie che hanno denunciato 27 persone e arrestato un latitante, ritirato 35 patenti e 19 carte di circolazione, nonché tagliato quasi 2.000 punti. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 412 veicoli che correvano troppo e i proprietari, a breve, troveranno i verbali nelle loro cassette della posta. Gli interventi di soccorso sono stati 218.

Le sezioni di Lucca e Arezzo, insieme ai medici delle due questure, hanno anche monitorato le strade che conducono ai più affollati locali notturni. All’interno di un ufficio mobile gli automobilisti sospetti sono stati esaminati con l’etilometro e il drug-test. A 7 di loro è stata ritirata la patente perché avevano bevuto troppo e, in un caso, il drogometro ha anche evidenziato che erano state assunte marijuana e anfetamine.