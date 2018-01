Topi nei giardinetti di fronte alla stazione: fioccano video e segnalazioni. L’indignazione corre sui social

Non hanno paura dell’uomo. E nemmeno di auto e autobus. Vivono in tutta tranquillità nei giardini di fronte alla stazione, ai piedi della collinetta di Poggio del Sole. Sbucano da fioriere e da sotto una cabina telefonica: sono decine, una vera e propria colonia di topi di grosse dimensioni che imperversano in un fazzoletto di terreno.

A notarli per primi sono stati gli aretini che viaggiano in autobus e gli autisti stessi: proprio lì di fronte infatti c’è una fermata dei bus che effettuano percorsi urbani, mentre a qualche decina di metri si fermano i bus extraurbani.

“Il problema – racconta un autista – si sta verificando da questa estate. Ormai questi topi non hanno più paura degli umani: anzi a volte ci guardano incuriositi da nostri gesti”. Cellulare alla mano, infatti, molti hanno filmato i roditori mentre scorrazzano nel giardinetto. Le immagini stanno facendo il giro dei social e i commenti che seguono mostrano non solo l’indignazione ma anche la preoccupazione, soprattutto per i risvolti sanitari che può portare questa situazione, di molti.

L’amminsitrazione comunale sarebbe già stata avvertita e le operazione di derattizzazione sarebbero state programmate. Ma al momento la colonia continua ad essere viva e vegeta. E a correre liberamente tra i passanti e il giardinetto, incuranti di flash e telefonini puntati su di loro.