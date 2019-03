Fermato al volante con 50 grammi di cocaina

Un 43enne di nazionalità italiana è finito nei guai. L'uomo è stato fermato al volante durante un normale controllo. I carabinieri in servizio, della stazione di Terranuova Bracciolini, hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso.

Segnali evidenti che hanno portato i militari dell'arma ad operare alcuni accertamenti perquisendo l'uomo e la vettura. Ecco allora che sono emersi circa 50 grammi di cocaina, in parte confezionata in dosi pronte per la vendita. L’uomo è stato quindi immediatamente arrestato e condotto presso la locale caserma dei carabinieri, per essere poi tradotto presso la Casa Circondariale di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.