Tenta di falciare un gruppo di ragazzi fuori da scuola, 32enne arrestato

Il fatto è successo a Montevarchi, all’uscita di scuola sabato scorso intorno alle 13:30. Un giovane a bordo della sua auto, si è affiancato ad un gruppo di ragazze in macchina è riuscito a fermarle e ha iniziato a inveire contro di loro. In soccorso sono arrivati dei ragazzi che hanno difeso le ragazze, ne è nato un parapiglia e sono volate anche delle pedate.

La situazione si è aggravata quando l’uomo, un giovane di 32 anni di Montevarchi, ha riprese la macchina ed ha ingranato la marcia come per investire il gruppo, finendo la sua corsa contro la macchina dei giovani. Solo per un caso non ci sono stati feriti.

La scena è stata vista da un agente fuori servizio che è riuscito a fermare lo scalmanato e a chiamare rinforzi. Sul posto polizia, carabinieri e minucipale hanno riportato la calma e soprattutto arrestato il 32enne per tentato omicidio.

Oggi il pm Julia Maggiore valuterà meglio l’accusa.