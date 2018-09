Tensione in volo Alitalia, Pupo a bordo prende il microfono e calma gli animi cantando “Su di noi”

Ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia, Su di noi, per placare una platea di turisti arrabbiati. All’interno di un aereo dove si stavano vivendo attimi di tensione, Pupo non ci ha pensato due volte: ha preso il microfono ceduto dalla hostess e ha riportato la situazione alla normalità.

La notizia è stata diffusa ieri sera dall’agenzia AdnKronos. Volo Alitalia Lamezia Terme-Roma: l’artista aretino insieme a Patricia (la sua compagna parigina) è a bordo, sta rientrando un concerto tenuto la sera prima a Vibo Valentia. Insieme a lui, nel velivolo ci sono numerosi turisti francesi reduci da una vacanza a Pizzo Calabro.

Ma la compagnia aerea, stando a quanto ricostruito dall’agenzia, ha commesso vari errori nell’assegnare i posti e il malumore dei turisti ha iniziato a farsi sentire. A nulla sarebbero valse le raccomandazioni della hostess per stemperare gli animi.

A quel punto la hostess – si legge nel lancio dell’agenzia -, visto che le proteste non accennavano a placarsi, ha provato a chiedere a Pupo, di provare lui a calmare gli animi facendo ricorso alla sua simpatia. Il cantante non se l’è fatto dire due volte: ha preso il microfono, quello con cui le hostess fanno gli annunci, si è presentato agli stupiti turisti.

Show man a tutto tondo, Pupo ha spiegato la situazione chiedendo scusa da parte della compagnia per il disguido, garantendo che in 45 anni di voli a lui non era mai accaduto nulla di simile. Poi ha detto qualche battuta in francese e quindi ha intonato il suo evergreen “Su di noi”. Alla fine i turisti, stupiti, gli hanno riservato cori e applausi. E l’aereo è finalmente decollato.