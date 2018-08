Strage di patenti nel fine settimana: il bilancio della Polstrada

Gianni Brunacci La prima prova dell’Arezzo contro una pari grado Quella tra Arezzo e Lucchese in apparenza è stata una partita simile a un piatto di riso da ospedale. Insipida e poco attraente, in un momento in cui le gambe [...] Vai all'articolo

Gianni Brunacci La malattia del gioco d’azzardo e lo Stato Negli ultimi otto anni la spesa degli italiani (95 miliardi) per il gioco di azzardo legale è raddoppiata, mentre quella per i consumi in generale è diminuita. E' indubbiamente un altro [...] Vai all'articolo