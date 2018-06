Fuori strada a Lucignano, ferito il celebre attore “Maurino”

E’ uscito di strada ieri con la sua auto a Lucignano. Vittima dell’incidente un celebre attore degli anno Ottanta, Mauro Di Francesco. Stando a quanto riportato dal Corriere di Arezzo, uno dei volti più amati di film come Abbronzatissimi (in cui interpretava il personaggio di Maurino) e Attila flagello di Dio. Di Francesco, 67enne, si trovava nella cittadina della Valdichiana che frequenta spesso. Dopo aver perso il controllo della sua vettura, è andato a finire fuori dalla carreggiata, concludendo la sua corsa su di un palo.

Sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi, sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando aretino e le forze dell’ordine. E’ stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso.

Il ferito, una volta uscito dalle lamiere, è stato caricato a bordo di un’ambulanza infermierizzata, poi è stato portato sul luogo dell’atterraggio di Pegaso ed è stato trasferito sul velivolo. L’elicottero si è poi alzato in cielo, alla volta dell’ospedale fiorentino di Careggi. Di francesco è stato ricoverato presso il Centro traumatologico ortopedico in codice giallo, per un trauma facciale.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Lucignano.