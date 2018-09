Fuori strada tra Alberoro e Pieve al Toppo: due feriti

Grave incidente sulla 327 tra Pieve al Toppo e Alberoro poco prima delle 1, un’auto è finita fuori strada. Due feriti, uno molto grave. Sul posto automedica e 2 ambulanze. Allertato Pegaso.

Uno dei feriti è stato portato in codice rosso all’ospedale di Arezzo per trauma cranico, addominale e al rachide. Ha 20 anni e risiede a Nocera inferiore. L’altro, che è stato sbalzato fuori dall’auto, è un 32enne di Vicovaro (Roma). Per lui trauma cranico commotivo. È stato portato a Siena. Non è cosciente. Sul posto i carabinieri.