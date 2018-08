Stella e Carlos, sabato i Funerali di Stato alla Fiera di Genova. Proclamato il lutto nazionale

Saranno celebrati sabato prossimo alle ore 11 alla Fiera di Genova i Funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi. Tra le oltre 30 bare ci saranno anche quelle di Stella e Carlos. I due ragazzi di 27 e 24 che hanno perso la vita nel crollo della struttura.

La sede prescelta è quella della Fiera di Genova. L’unico spazio (oltre all’ipotesi Ferraris ventilata nelle prime ore) in grado di ospitare le migliaia le persone attese per partecipare alla cerimonia. Qui saranno accolte le 39 salme, ma anche eventualmente gli altri corpi ritrovati sotto le macerie. A celebrare le esequie sarà l’arcivescovo di Genova cardinal Angelo Bagnasco. Prevista ma ancora non confermata ufficialmente la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Quella di sabato sarà anche una giornata di lutto nazionale per il Paese, come annunciato dal premier Conte.

Dopo i Funerali di Stato le salme delle vittime faranno ritorno nelle loro città. Ieri i parenti di Stella e Carlos hanno raggiunto Genova.

Un viaggio che nella notte tra il 14 e il 15 agosto era stato intrapreso dalla zia di Carlos Jesus Eraso Trujillo e da un familiare di Stella Boccia.

Sono stati loro a riconoscere le salme a distanza di poche ore informando poi i parenti rimasti a casa. Il padre di Carlos alla notizia sarebbe stato colto da un malore.

I genitori del 27enne di origine peruviana, ma da anni residente a Capolona, hanno raggiunto anche loro nella giornata di ieri Genova.

La madre di Stella, Carmela, si è messa in viaggio alle prime luci dell’alba di un Ferragosto in cui la tragedia del ponte Morandi ha colpito anche il territorio aretino. La donna abitava con Stella e il figlio Francesco a Viciomaggio.

Una famiglia molto conosciuta quella della 24enne, che in tenera età aveva perso il padre. I parenti della ragazza gestiscono vari ristoranti nell’aretino tra i più noti e frequentati come il Vesuvio, il Pescatore e Billi’s.

Proprio un parente della ragazza conferma che questa notte alcuni familiari si metteranno in viaggio verso Genova. Un viaggio per un ultimo abbraccio a Stella. Alla famiglia sono arrivate le condoglianze dell’amministrazione di Civitella in Valdichiana. Così come ha fatto il Comune di Capolona che è pronto a sostenere la famiglia di Carlos.

