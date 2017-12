Spionaggio ad Aboca, l’annuncio ai dipendenti nell’assemblea di fine anno. Mercati: “Tradimento morale, ma siamo sempre solidi e in crescita”

Usa parole che pesano come macigni Valentino Mercati. Il presidente del gruppo Aboca ha deciso di parlare apertamente del caso che ha coinvolto tre impiegati di livello intermedio dello staff aziendale, denunciati per truffa e spionaggio industriale. Attraverso una nota, diffusa nel tardo pomeriggio, ha rimarcato come siano stati traditi “i valori morali” dell’azienda ed espresso l’amarezza provata nello scoprire l’accaduto. Allo stesso tempo si è detto contento per come l’intera comunità aziendale si è dimostrata compatta aiutando a far emergere il problema.

I reati contestati dall’azienda ai tre sono al momento truffa e spionaggio industriale. In particolare si tratta di quadri operanti all’interno del settore agricolo che a quanto risulta hanno sfruttato per propri fini fenotipi di piante selezionate dall’azienda e usufruito del network aziendale per commercializzare piante medicinali in Europa, nonché approfittato delle proprie posizioni lavorative per appropriarsi indebitamente di beni materiali utilizzati in agricoltura.

Gli avvocati stanno lavorando per portare le carte in tribunale.

La denuncia di quanto scoperto, si apprende dalla nota, è stata condivisa con tutti i dipendenti durante la consueta assemblea di fine anno, secondo la filosofia di Aboca basata sulla trasparenza e sulla condivisione della vita aziendale, anche quando riguarda questioni critiche.