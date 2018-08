Spento l’incendio sul Monte Argentario, impegnati nella notte i volontari aretini della Racchetta

Dopo varie ore di lavoro alle 7 di stamani l’incendio sul Monte Argentario è stato spento, anche grazie all’intervento di 2 elicotteri della flotta aerea regionale. Gli ettari di bosco andati in fumo, secondo le prime stime, sono almeno 10. La squadra de “La Racchetta” di Arezzo giunta sul posto alle 5 ha continuato a operare ininterrottamente fino alle 11, quando in accordo con il Direttore delle Operazioni e con il Centro Operativo Provinciale di Grosseto ha lasciato la zona per rientrare sul territorio aretino e permettere ai propri volontari di tornare ai rispettivi posti di lavoro.

Al momento varie squadre del sistema Anti Incendi Boschivi della Regione Toscana stanno portando avanti le operazioni di bonifica al fine di evitare che l’incendio ricominci a bruciare.

Ogni giorno per tutto il periodo di alto rischi incendi “La Racchetta” impiega 2 squadre tutti i giorni sul territorio comunale di Arezzo per la lotta attiva agli incendi di bosco.