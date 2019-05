Aveva sparato alla piccola Noemi, preso sulla Siena-Bettolle

Fermato sulla Siena-Bettolle, a cavallo tra le province di Arezzo e Siena (comune di Rapolano), l'uomo che ha gravemento ferito Noemi, bimba di appena 4 anni, una settimana fa in piazza Nazionale a Napoli, nel corso di un agguato: si chiama Armando Del Re. A fermarlo, i carabinieri. Del Re si trovava in Toscana per visitare un congiunto detenuto. Fermato anche il fratello Antonio, a Nola, in Campania. Secondo gli inquirenti i due avrebbero cercato di uccidere Salvatore Nurcaro, nell'ambito di un agguato inserito in ambito camorristico.

La bambina ferita, ricoverata al Santobono in terapia intensiva, intanto sta meglio. La piccola si è svegliata e ha chiesto di poter giocare con le sue bambole, anche se resta in prognosi riservata.

Intercettazioni

Come riportano i colleghi di Napolitoday.it sarebbero state determinanti nell'operazione alcune intercettazioni effettuate prima dell'agguato, poi corroborate da immagini dei sistemi di videosorveglianza ad incastrare i due. Il provvedimento di fermo nei confronti di Armando Del Re e del fratello Antonio è stato emesso dai pm Antonella Fratello, Simona Rossi e Gloria Sanseverino (coordinati dal procuratore Giovanni Melillo e dall'aggiunto Giuseppe Borrelli) che hanno ravvisato un imminente pericolo di fuga.

Motivi del gesto

"Sono sollevato dall'arresto dell'uomo che ha sparato, ferendo gravemente Noemi e anche di chi gli ha dato protezione. Un sentimento di ringraziamento per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalla procura di Napoli che hanno lavorato duramente. Ora emergeranno anche i motivi di questo gesto di una gravità inaudita". E' il commento di Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.