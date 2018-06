Spaccio: due arresti e una denuncia. 20enne tenta di nascondere marijuana nel buco di un albero

Due arresti e una denuncia.

E’ questo il bilancio dell’ultimo intervento di controllo eseguito dai carabinieri di Arezzo che sono intervenuti nell’area di Campo di Marte, Parco del Pionta e in via Montefalco.

Durante alcune operazioni straordinarie finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti i militari hanno arresto di un cittadino tunisino di 50 anni, uno del Gambia di 20, e alla denuncia di un cittadino nigeriano di 20 anni. Tutti sono risultati pregiudicati e i due 20enni dimoranti presso due centri di accoglienza in Valdichiana.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri aretini, il 50enne è stato fermato in via Benedetto Varchi. L’atteggiamento sospetto ha spinto i militari a procedere con una perquisizione personale durante la quale sono state trovate 2 dosi di cocaina, pronte per essere cedute, addosso all’uomo.

“I successivi accertamenti- spiegano dal comando di Arezzo – hanno evidenziato che lo stesso risultava essere stato espulso da pochi mesi dal territorio italiano, quindi rientrato illegalmente nello Stato”.

Durante invece un controllo avvenuto nella zona di Campo di Marte, i militari hanno sottoposto a perquisizione il 20enne gambiano, fermato all’interno della galleria Casentino. Il giovane è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, pronte per essere vendute. Per lui sono scattate le manette.

I controlli effettuati al Parco Pionta hanno invece permesso ai militari di individuare il 20enne nigeriano il quale stava cercando di nascondere in una buca nei pressi di un albero 8 grammi di marijuana. Quest’ultimo è stato denunciato.