Spaccia hashish a Campo di Marte, 56enne inseguito e arrestato

Era stato notato a Campo di Marte in atteggiamenti sospetti. Alla vista della polizia l’uomo, un 56enne senegalese, si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento fin dentro al Pionta, dove è stato fermato. E’ stato un pomeriggio movimentato quello di sabato a ridosso della stazione ferroviaria.

Il 56enne ha reagito bruscamente, tirando calci e pugni agli agenti. Durante la successiva perquisizione è emerso che l’uomo nascondeva 90 grammi di hashish in dosi, pronto per essere venduto, e 55 euro in contanti, probabile provento di alcune cessioni.

Ieri l’uomo, con precedenti penali, è stato processato per direttissima. Il giudice ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale di Bibbiena, dove risiede. A ottobre il processo per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Foto d’archivio