Spaccia eroina nei pressi di un parco a Montevarchi, 20enne arrestato

E’ stato colto in flagrante mentre stava spacciando nei pressi del parco di via Po. I carabinieri Montevarchi hanno arrestato un cittadino nigeriano 20enne, per aver ceduto eroina. I militari, durante un servizio sia in uniforme che in abiti civili, hanno notato il giovane nigeriano, vendere qualcosa ad un giovane del luogo, poi identificato.

Redazione Arezzo Notizie