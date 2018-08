Spaccano l’auto attrezzata di un bimbo disabile e rubano il kit di cinture della sua carrozzina. Appello social, il ladro lascia la refurtiva in un campo

Furto ai danni di un’auto speciale, attrezzata per il trasporto di un bambino disabile. I banditi, che hanno spaccato il lunotto posteriore del mezzo, hanno portato via anche una borsa che conteneva cinture di ancoraggio della carrozzina del piccolo. I genitori hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il padre ha raccontato l’episodio avvenuto due giorni fa a Stia su facebook, corredando il post con le immagini dell’auto danneggiata. La pubblicazione, condivisa da molti, ha avuto grande eco, parte della refurtiva è stata anche ritrovata. Il ladro l’aveva abbandonata in una zona isolata di Stia, in un campo.

Il racconto del furto

Alle 8,15 tra via Ugo Ricci e piazza Berlinguer, in prossimità delle fonti del Palagio, dove in questi giorni di fiere siamo costretti a posteggiare la macchina acquistata per Thomas, mi sono trovato davanti a questo indegno gesto, inqualificabile delinquenza gratuita e senza alcun senso, già denunciato ai carabinieri, prima come danneggiamento e poi purtroppo anche come furto aggravato. Dopo aver pensato a caldo ad una gratuita ragazzata, ho dovuto ricredermi. Hanno frantumato il vetro posteriore della macchina del nostro bambino speciale per rubare la borsa con all’interno il kit delle cinture di sicurezza per ancorare la carrozzina al binario e la cappottina antipioggia del passeggino di Thomas, materiale che costa centinaia di euro, oltre al costo del danno del cristallo disintegrato.

L’appello al malvivente

Auspichiamo che il delinquente che ha fatto questo colpo possa avere un barlume di dignità e farci ritrovare almeno la nostra borsa.

La borsa è poi spuntata fortunatamente fuori, come raccontato dal padre del bimbo in un post delle ultime ore.