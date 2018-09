Sorpreso con 10 grammi di cocaina in macchina: 40enne arrestato

Quarantenne arrestato nel Cortonese per droga. L’operazione dei carabinieri della compagnia di Cortona si è conclusa nella serata di mercoledì. Il 40enne, originario dell’Albania ma residente da tempo nell’Aretino, è stato sorpreso nel piazzale di una azienda in zona San Lorenzo con involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina. La droga, nascosta tra i sedili anteriori dell’auto, verosimilmente stava per essere ceduta e quel piazzale era il luogo deputato all’appuntamento per la cessione. I militari dell’Arma, da tempo, erano sulle tracce dell’uomo e hanno atteso il momento dello scambio per intervenire. Il 40enne è stato così arrestato: dopo la convalida di ieri in carcere, sono stati disposti i domiciliari.