Sicurezza stradale. Controlli a tappeto durante il ponte: ritirate 42 patenti e tolti 4.430 punti

Una vera e propria strage di patenti ritirate e punti decurtati.

E' questo il bilancio della complessa attività della Polizia Stradale che si è svolta durante il lungo ponte festivo in Toscana ed ha riguardato le principali arterie della regione.

Le attività sono state finalizzate, così come riportato dalla Stradale, ad evitare gli incidenti causati da condotte di guida distratte e da chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo o assunto droghe.

L’operazione, attuata su input della direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato, è stata coordinata dal compartimento della Toscana, che ha messo in campo 485 equipaggi, supportati dagli elicotteri dell’8° Reparto Volo, nonché unità cinofile antidroga e antiterrorismo, uffici mobili e pattuglie in borghese, che hanno agito nelle aree di servizio contro i furti sulle auto in sosta.

I controlli hanno interessato 2.988 veicoli e 3.210 persone, con 2.189 infrazioni al codice della strada contestate. I poliziotti hanno ritirato 42 patenti e 67 carte di circolazione, con 24 automobilisti beccati alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. In 138 sono stati sorpresi senza cinture allacciate, 46 quelli a smanettare sul telefonino.

I punti sottratti dalle patenti sono stati 4.430, mentre in 1.004 sono stati fotografati mentre correvano a tutto gas in barba ai divieti.

Gli interventi di soccorso sono stati 332. Al casello di Scandicci, sull’A1, la sezione di Firenze ha fermato un furgone bianco segnalato come sospetto, con davanti una targa di cartone anziché vera.

Il conducente, un 35enne del pisano, alla fine è risultato pulito, ma è stato sanzionato con quasi 100 euro, così come il passeggero, un 48enne originario del Sannio, che era senza cintura.