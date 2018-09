Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Camucia, in un laboratorio orafo situato in via Gramsci. Erano le 17,30 quando i sanitari del 118 hanno soccorso un 60enne che si è ustionato a mani e piedi mentre stava saldando. Sul posto sono accorsi ambulanza, automedica e polizia municipale.

Il 60enne sarà portato ad Arezzo in codice giallo.

Notizia in aggiornamento