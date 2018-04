Si ustiona con l’acido mentre pulisce casa: ferita una 37enne di Sansepolcro

Incidente domestico questo pomeriggio a Sansepolcro.

Alle 17,20 alla centrale del 118 di Arezzo è arrivata una richiesta di intervento a causa di una persona con ustioni agli arti superiori ed inferiori.

Di fatto la donna, 37enne del posto, si è bruciata con dell’acido utilizzato per pulire i sanitari del bagno. Il liquido a quanto pare è venuto in contatto con la pelle di mani, polsi e dei piedi provocando delle vesciche e ustioni di secondo grado. Subito dopo l’accaduto è riuscita a prendere il telefono e richiedere aiuto al 118.

Una volta giunti sul posto i sanitari dell’emergenza urgenza aretina hanno provveduto a prestare le prime manovre di soccorso e poi è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro.