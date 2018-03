Si è spento il partigiano Capanni

Questa notte nella sua abitazione di Santa Barbara è deceduto all’età di 96 anni Ermanno Capanni, partigiano combattente della Brigata Sinigaglia. Nato nel lontano 29 agosto del 1921, aveva combattuto con forza, impegno e amor di patria la Guerra di Resistenza contro l’invasore Tedesco nel periodo 1943-1944 nel nostro territorio.

Ermanno, oltre ad aver lottato per tenere alti i valori della nostra democrazia, è stato e continuerà ad essere un esempio per i giovani.

Sarà compito dell’Amministrazione Comunale tramandare i valori che Ermanno ci ha lasciato in eredità.

Nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile 2016 (occasione alla quale si riferisce l’immagine) Ermanno Capanni ha ricevuto dal Prefetto di Arezzo la Medaglia della Liberazione.

Le esequie si svolgeranno questo giovedì 22 marzo alle 14 e 30 nella chiesa di Santa Barbara.

Alla famiglia Capanni vanno le nostre più sincere condoglianze.