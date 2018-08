Si scontrano con un’auto e tentano la fuga. Un fermato dopo l’inseguimento a Santo Spirito

Attimi di agitazione nella zona dei Bastioni ad Arezzo. Un motorino in transito con a bordo due ragazzi si è scontrato con un’auto. Ne è scaturito un inseguimento da parte della polizia municipale che è intervenuta in zona. Uno dei due sembra sia riuscito a darsi alla fuga, l’altro dopo essersi nascosto all’interno di un palazzo, è stato fermato e identificato. Il motorino sul quale viaggiavano infatti era probabilmente stato rubato. Per i due, dopo le indagini, scatterà la denuncia per ricettazione.

Alle scene che si sono svolte tra via Spinello, via Niccolò Aretino e via Società Operaia hanno assistito, cercando anche di dare una mano nelle ricerche del fuggitivo, i commensali che si trovavano al pranzo del Quartiere di Porta Santo Spirito organizzato subito dopo l’estrazione delle carriere.