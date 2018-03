Si moltiplicano le segnalazioni di furti: oltre al colpo Graziella, banditi in zona Meridiana e di nuovo ad Albergo

E’ stato un fine settimana piuttosto movimentato nelle periferie aretine, con i topi di appartamento attivi su più fronti.

Il caso che fa più clamore è quello legato a Graziella Buoncompagni Gori, fondatrice dell’azienda Graziella, la cui abitazione è stata “visitata” nella serata di sabato tra le 18,30 e le 19,3o. Bottino relativamente magro.

Dopo aver sfondato un finestrone a piano terra, i banditi hanno aperto la cassaforte di casa con un flessibile e hanno portato via i preziosi all’interno: 10mila euro il valore. Pare che l’allarme fosse disinserito.

E’ il secondo colpo in villa dell’anno a Campoluci, appena un mese e mezzo fa, era stata la residenza di un professionista aretino ad essere presa di mira. Nella circostanza i banditi erano riusciti a portare via refurtiva per 300mila euro.

Ma i ladri non si sono concentrati soltanto sulla zona di Campoluci. Ci sono state segnalazioni di furti e tentativi di furto in appartamento anche nei pressi di Tortaia e in zona Meridiana.

Tra sabato e domenica, ci sono stati poi un paio di furti e almeno altrettanti tentativi di colpi ad Albergo, nel comune di Civitella in Valdichiana. Dopo essere andati a bersaglio nella serata tra sabato e domenica, i malviventi sono tornati anche il giorno dopo. Stavolta però i tentativi sono andati a vuoto.

@MattiaCialini