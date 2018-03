Si lancia con il paracadute e finisce al Tennis Giotto, ferito un 38enne

Si era da poco lanciato con il suo paracadute sulle spalle, ma qualcosa è andato storto, di sicuro la rotta. Il volo di un paracadutista di 38anni è finito dentro la struttura del Tennis Giotto, nei pressi della piscina. L’atterraggio problematico ha provocato un trauma toracico e addominale all’uomo.

Immediati sono scattati i soccorsi. Al circolo del tennis sono arrivate ambulanza e automedica, mentre è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana che lo ha preso in carico per trasportarlo all’ospedale fiorentino di Careggi in codice giallo.

Il 38enne è residente a Poggio a Caiano.

… in aggiornamento…