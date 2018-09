Giro di vite sulle strade aretine. La Sezione della Polizia Stradale di Arezzo, insieme al medico della Questura, nel weekend ha vigilato sul popolo della notte. Gli automobilisti fermati per un controllo e apparsi in condizioni alterate sono stati convogliati all’interno di un ufficio mobile dove si sono svolti accertamenti con l’etilometro e drug-test. A quattro di loro è stata ritirata la patente perché avevano bevuto troppo e, in un caso, il drogometro ha anche evidenziato che era stata assunta droga. Si tratta di un 28enne dell’Aretino risultato positivo alla marijuana: era stato pizzicato con il telelaser mentre sfrecciava su via Romana. La saliva sarà analizzata nel Laboratorio di Roma.

Foto d’archivio