Redazione Arezzo Notizie Corso di formazione sulle tematiche del servizio civile Il Comune di Montevarchi in collaborazione con l’Associazione Civ.ì Civilisti Volontari in Formazione, ha organizzato la prima giornata in Valdarno dedicata al servizio civile. In pratica un vero corso di [...] Vai all'articolo

Redazione Arezzo Notizie Estra cerca un addetto alla contabilità Estra ha indetto una selezione per assumere 1 addetto alla contabilità con contratto di apprendistato professionalizzante

Redazione Arezzo Notizie Con settembre torna “Sportello condominio” dell’Ascom Mercoledì 5 e mercoledì 19 settembre, dalle ore 10 alle 13 nella sede della Confcommercio aretina (in via XXV Aprile 12), gli amministratori di condominio saranno a disposizione per offrire [...] Vai all'articolo