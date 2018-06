Prima una richiesta di amicizia, poi una chat con frasi ammiccanti. Quindi richieste piccanti, alle quali rispondere mostrandosi in una web cam. Infine il ricatto. Si chiama sextortion ed è un fenomeno ormai diffusissimo su Facebook, una trappola nella quale molti aretini sono caduti, pagando a caro prezzo momenti di leggerezza. Le segnalazioni alle forze dell’ordine sono continue: addirittura si parla in media di una denuncia al giorno. Giovani, adulti, di ogni estrazione sociale: dallo studente al professionista, dall’imprenditore al disoccupato.

A colpire nell’Aretino sarebbero soprattutto due giovani donne. Una bionda e l’altra mora. L’una di origine dei Paesi Baltici, l’altra franco-algerina. Le segnalazioni per due profili di questo genere sono numerosissime. Estorcono tanti soldi: dai 500 ai 3mila euro, in una escalation di richieste. Solo un anno fa un ragazzo denunciò di aver pagato circa 20mila euro, ovvero tutti i propri risparmi, per evitare che quelle immagini venissero inviate ai propri cari. Perché le due donne fanno in modo di salvare i filmati compromettenti e poi – nell’arco di 8-12 ore – minacciano di inviare foto e immagini a familiari, fidanzate o mogli. Come fanno ad avere i contatti? Semplice, li “pescano” durante la video chat: quando si apre una conversazione in questa modalità, infatti appaiono tutti i contatti di chi è in collegamento. A quel punto il gioco è fatto.

In realtà le percentuali di pubblicazione e di condivisione di questi contenuti a luci rosse avviene di rado. Il ricatto viene portato avanti più a lungo possibile, facendo impennare il costo del silenzio e della non pubblicazione. Solo nel 2 per cento dei casi le minacce si sono avverate.

Su queste vicende ci sono molte indagini in corso, condotte dalla Polizia Postale. Oltre a denunciare immediatamente, le vittime del raggiro possono segnalare l’accaduto a Facebook che provvederà a “cancellare” i file compromettenti.