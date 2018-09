Sestino, una  comunità in lutto per la  scomparsa del giovane Pietro

Pietro, 15 anni, è volato in cielo. E’ così che l’hanno ricordato, ieri, giorno del funerale, i suoi amici, i compagni di scuola, e una folla immensa che si è stretta attorno alla famiglia Ferri Marini. Colma la pieve di San Pancrazio e una messa solenne con cantori provenienti da varie località e molti sacerdoti. Bandiere a mezz’asta al balcone del palazzo comunale.

Pietro ha lottato per anni contro una malattia che si è rivelata incurabile ma, come fa sapere chi lo conosceva “i pochi anni di vita gli hanno permesso di manifestare una umanità e una vitalità incredibili. Nato in una famiglia di grandi tradizioni di allevamento, si è subito affezionato al mondo agricolo, senza dimenticare lo sport e manifestando sempre un grande spirito gioioso, in ogni momento, nelle tante situazioni di ricovero o nei tanti viaggi per cure. E proprio perché nato in un contesto di appassionati lavoratori, i suoi studi ha voluto sceglierli per continuare e rafforzare aspetti della azienda- storica azienda di Sestino – della famiglia. Si era iscritto alla scuola alberghiera, per specializzarsi come cuoco: è stato sepolto, proprio con la divisa di quello che doveva essere il lavoro della sua vita”.