Sei Toscana, faccia a faccia tra azienda e sindacati. Cgil: “A ottobre 45 stabilizzazioni”. Attesa per gli altri lavoratori senza contratto

Da un lato il decreto dignità, dall’altro una difficile situazione dell’azienda, nel mezzo i lavoratori interinali che rischiano di non veder rinnovato il contratto. E’ la paradossale situazione di che riguarda gli operatori di Sei Toscana. In tutto sono circa 200 gli interinali che si sono trovati, alla scadenza del contratto, a non sapere cosa ne sarà del loro futuro. Ottanta dei quali lavorano e vivono in provincia di Arezzo.

Questa mattina si è svolto un confronto tra l’azienda e una delegazione sindacale. Due ore di discussione, durante le quali sono state avanzate proposte e illustrate possibili soluzioni.

“Una prima notizia positiva è arrivata – spiega Massimo Tanganelli di Cgil Funzione Pubblica – ovvero la conferma che al 1 ottobre saranno stabilizzate 45 persone. Operatori che lavorano tra Arezzo, Siena, Grosseto e Val di Cornia, che si ritroveranno con un contratto a tempo indeterminato”.

Le stabilizzazioni derivano da un accordo sindacale siglato mesi fa che prevedeva la trasformazione del lavoro interinale in lavoro a tempo indeterminato in tre trance: una giugno, una a settembre e l’ultima a fine anno.

“A giugno però l’accordo è stato disatteso – spiega Tanganelli – per capire cosa avesse previsto il decreto dignità. Ma stamani abbiamo avuto la conferma che questi 45 lavoratori saranno stabilizzati. Nel frattempo noi lavoreremo per cercare di far crescere questo numero e stabilizzare più persone possibile: siamo ottimisti pensiamo di riuscirci”.

Poi le altre opzioni: “Si è parlato di lavoro in staff leasing, ovvero di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: l’assunzione viene fatta in capo all’agenzia interinale . E con questa formula si potrebbero salvare altre decine di posti di lavoro. E poi c’è l’opzione dell’esternalizzazione del servizio avvalendosi di cooperative di tipo B. In questo caso però può essere affidato il servizio nella misura del 23% dell’intero giro d’affari della stessa Sei Toscana, ricordo che il CCNL di Igiene Ambientale Utilitalia, prevede che se un’azienda esternalizza il servizio alle cooperative sociali di tipo B le stesse, al lavoratore disagiato (quindi con lo scopo di inserimento sociale) possa destinare soltanto il 5 per cento delle assunzioni, questa percentuale può essere estesa al 15 per cento con un accordo sindacale dopodiché al restante personale deve essere applicato il contratto di categoria, quindi il nostro”.

Il commenta Fit Cisl