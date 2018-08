Scoppia la rissa in piazza San Giusto. Notte di violenza ad una settimana dalla Giostra

Una rissa in piena regola. Così è stato descritto, da chi era presente sul posto al momento dell’accaduto, l’episodio che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Fontanella e piazza San Giusto.

A pochi giorni dell’avvio della settimana che precede la Giostra del Saracino ecco che antiche rivalità e vecchie ruggini tornano a farsi sentire tra i quartieri che in questo spazio trovano casa: Porta Crucifera e Sant’Andrea.

Le testimonianze raccolte sino ad oggi raccontano di una violenta aggressione che avrebbe visto coinvolti quartieristi biancoverde e rossoverde.

Le ragioni che si celano dietro questo specifico episodio non sono note. O almeno non lo sono ufficialmente visto che, come spesso accade in queste circostanze, i rumors sull’accaduto si ricorrono da ogni angolo. Quello che invece è chiaro è ciò che si è verificato nella zona di confine tra i due quartieri.

Due gruppi di persone, appartenenti rispettivamente ai rossoverde e ai biancoverde, si sarebbero affrontati. Pugni, calci, urla. Una scena, così come è stata descritta, tanto violenta quanto agghiacciante. Sul posto sono intervenuti ambulanza e agenti di polizia così da soccorrere i feriti (alcuni hanno riportato delle contusioni e delle escoriazioni al volto) e ripristinare l’ordine pubblico. Poi, passato il parapiglia di quell’istante, il silenzio è calato nuovamente.

I due quartieri, da sempre acerrimi rivali sulla lizza, al momento si trovano entrambi in testa all’albo d’oro della Giostra del Saracino.

Lo scorso 23 giugno Sant’Andrea ha conquistato la sua 37esima vittoria agganciando i capolista di Colcitrone che, fino a pochi mesi fa, erano soli al comando. Un risultato storico per i biancoverde che non hanno mancato di festeggiare ed esultare.

Sulla vicenda stanno cercando di fare chiarezza le forze dell’ordine cittadine che, proprio in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’episodio in ogni singolo dettaglio in modo da accertarne l’origine e le eventuali responsabilità.