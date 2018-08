Scoperto mentre si inietta cocaina, scappa con l’auto e colpisce una agente della Polizia locale. Inseguito e arrestato al Pionta

Scoperto mentre assume stupefacenti, tenta di scappare con la propria auto, urta una agente della polizia locale e si dà alla fuga. Ritrovato a colle del Pionta, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista della rocambolesca vicenda che ieri ha portato ad un vero e proprio inseguimento, prima in auto e poi a piedi, nel quartiere di Saione, è un 48enne aretino.

Tossicodipendente, con numerosi precedenti penali, l’uomo è stato sorpreso da due agenti alle 16 circa in via Provenza. Era all’interno della propria auto, una Clio rossa, aveva un siringa in mano e si stava iniettando cocaina. Alla richiesta di mostrare i documenti, il 48enne ha ingranato la retromarcia. Gli agenti si sono spostati e gli hanno intimato di fermarsi: lui invece ha messo la prima ed è scappato, colpendo la vigilessa con lo specchietto.

Da qui sono iniziati inseguimento e ricerche anche da parte delle altre forze dell’ordine. Circa mezz’ora dopo sono stati gli stessi agenti della Locale a notarlo all’interno del parco del Pionta. Forse sperava di trovare un rifugio di fortuna, un luogo dove nascondersi. O forse era giù in cerca di un’altra dose.

Alla vista degli agenti ha tentato di scappare ed è stato inseguito a piedi. Una volta raggiunto ha tentato di negare la propria identità, poi si è arreso all’evidenza ed è stato arrestato.

La polizia locale ha quindi informato la Procura e il pm Marco Dioni ha formulato i capi di imputazione.

Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, questa mattina il 48enne sarà processato con rito direttissimo.