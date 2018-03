Scoperti con 200 grammi di cocaina: 3 giovani arrestati. Erano pronti per sotterrarla al Pionta

La meta era quasi sicuramente il parco del Pionta. Lì avrebbero nascosto lo stupefacente che stavano trasportando in attesa di introdurlo nel mercato. Ma sulla loro strada hanno incontrato i Carabinieri della stazione di Arezzo e sono stati arrestati. A finire nei guai tre giovani: un 26 enne ed un 20enne albanesi e un italiano 24enne , pregiudicato, tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel corso di uno specifico e mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nel centro abitato di Arezzo e nei parchi pubblici.

I tre giovani erano a bordo di un’auto che ha attirato l’attenzione dei militari dell’Arma. Fermati in una strada adiacente all’ospedale San Donato, sono stati controllati e a bordo della vettura – guidata dall’italiano – sono stati trovati 200 grammi di cocaina divisi in 3 confezioni, oltre a svariate centinaia di euro presumibile provento dello spaccio. Nell’auto inoltre sono state ritrovati una piccola paletta e un pacco di riso: servivano per creare un nascondiglio dove occultare la droga. Il riso doveva essere inserito nella busta con lo stupefacente, per preservare la cocaina dell’umidità e garantirne la qualità.

Gli arrestati, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.