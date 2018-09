Scooter le taglia la strada, ragazza suona il clacson e viene aggredita. Il racconto del fidanzato

Un’aggressione, prima verbale, poi fisica, nei confronti di una ragazza di 21 anni. E’ l’episodio che denuncia Riccardo Buffetti, giovane giornalista aretino di 24 anni, che mercoledì, nel tardo pomeriggio, si trovava ad Arezzo in zona Trento Trieste in auto con la sua fidanzata, la 21enne Irene.

Un gesto improvviso, dettato dal pericolo appena passato. Di certo i due ragazzi non si aspettavano una reazione con enorme foga come quella avvenuta.

In cima alla salita lo scooter ci ha affiancato. In sella c’era un uomo, italiano, di una cinquantina d’anni. Ha iniziato ad urlare contro Irene, a suon di offese. Poi ha iniziato a battere con le mani contro la nostra automobile. E alla fine ha aggredito la mia ragazza, afferrandola per un braccio e strattonandola, lasciandole il segno. A quel punto sono sceso in strada dal lato passeggero per farlo smettere, ma l’uomo è ripartito a tutto gas. Purtroppo né io, né Irene – conclude Riccardo – siamo riusciti a prendere il numero di targa per sporgere denuncia. E’ stata una situazione choccante: mai avrei immaginato una reazione del genere per aver suonato il clacson.